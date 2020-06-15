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Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Балтикой

18:57
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Силы ПВО засекли самолеты на значительном удалении от границы

Дежурные силы ПВО Западного военного округа 15 июня зафиксировали пролет американских бомбардировщиков В-52H и разведывательных самолетов над Балтикой, на значительном удалении от границ России. Тем не менее, для перехвата были подняты в воздух истребители Су-27, сообщили в Минобороны.
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"15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что цели непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. На перехват были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота.

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Истребители Су-27
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