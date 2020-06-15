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ВОЗ: в мире заразились COVID-19 более 7,8 миллиона человек

19:47
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Расследуется новая вспышка коронавируса в Пекине

Более 7,8 миллиона человек в мире заразились коронавирусом. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус оглоасил последнюю информацию на брифинге в Женеве.
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"В ВОЗ поступили сведения более чем о 7,8 миллиона заболевших, умерли свыше 430 тысяч человек", - заявил гендиректор. Он отметил, что за последние две недели число новых заболевших практически ежедневно превышало 100 тысяч.

ВОЗ сейчас исследует данные о новом очаге заболевания в Пекине. Как сообщил Гебрейесус, уже подтверждено более 100 случаев. Уточняется происхождение и распространение этой вспышки коронавируса. Гендиректор призвал страны сохранять бдительность ввиду возможного всплеска COVID-19.

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