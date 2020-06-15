Установлена личность напавшего на полицейских в Москве

Последняя информация о происшествии

Дерзкое преступление совершено на юго-западе столицы. В разгар дня на Ленинском проспекте мужчина без видимых причин открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД. Полицейские в этот момент проверяли документы у таксиста. В результате нападения двое стражей порядка получили ранения, один из них тяжелое. Но несмотря на внезапную атаку, правоохранители сумели обезвредить злоумышленника. Его личность уже установлена.

Мужчина открыл пассажирскую дверь патрульной машины, начал стрелять. Инспектор ГИБДД, несмотря на то, что уже получил ранение, бросился на нападавшего. Тот выстрелил еще раз, попал. Полицейский упал. Его напарник открыл ответный огонь. И даже лежа на асфальте преступник все равно пытался бороться. Инспекторам вдвоём, хотя по ним выпустили порядка шести пуль, удалось обезвредить стрелявшего, передает "ТВ Центр".

На этом месте патруль ГИБДД дежурит довольно часто. Оживленный Ленинский проспект, но есть место на съезде на второстепенную улицу, где можно остановить автомобиль и проверить документы у водителя. Сейчас оперативники, конечно, разрабатывают и версию, что водитель такси, на которого и оформляли протокол инспекторы, и стрелявший были знакомы.

Нападение на полицейских, тем более с применением огнестрельного оружия – это всегда чрезвычайное происшествие. И это учитывая, что за подобное преступление грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Поэтому следователям сейчас крайне важно разобраться в мотивах, хотя и не исключено, что в данном случае стрелявший мог находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Это будет известно после проведения экспертизы.

По имеющимся данным личность стрелявшего по полицейским мужчины установлена. Это Ратмир Галаев. Ему 24 года. Он приехал в Москву из Ингушетии. Галаев получил серьезные ранения и также находится в больнице. Его еще не допрашивали.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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