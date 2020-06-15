Стали известны детали переговоров Путина и президента Бразилии

Стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также пандемию коронавируса

Ситуацию вокруг пандемии коронавируса Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро. Собеседники проинформировали друг друга о мерах, которые принимаются в двух странах для противодействия распространению инфекции, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин и Жаир Болсонару также обменялись мнениями о перспективах взаимодействия России и Бразилии в рамках БРИКС, и рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества, в том числе в таких областях как энергетика, космонавтика, сельское хозяйство.

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