Как идет подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию

Оно пройдет 1 июля

Работа в день голосования по поправкам в Конституцию будет оплачиваться в двойном размере. Как сообщили в федеральной службе по труду и занятости, первое июля будет оплачено как выходной или праздничный день. А для тех, кто не будет работать, оплата за месяц не понизится. Также по желанию граждан, которые выйдут на работу первого июля, им может быть предоставлен другой день отдыха.

Число тех, кто собирается голосовать онлайн, растёт с каждым днём. В одной только Москве подано почти 700 тысяч заявок. В Нижнем Новгороде, где это тоже доступно, цифры, конечно, скромнее. Однако удобство данного механизма многие уже оценили и там, передает "ТВ Центр".

"Сейчас лето, многие отдыхают и не нужно никуда приезжать. А потом интересно. И я думаю, что сегодняшняя ситуация нас склоняет все равно к тому, что дистанционные возможности, которые нам сейчас даются, становятся наиболее востребованными и интересными. И такие вещи, как электронное голосование, мне кажется, тоже должно быть востребовано", - отметила директор ГБУ "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская.

Необходимо лишь заранее зарегистрироваться. Москвичи могут легко это сделать с помощью городского портала мос.ру. Для этого нужно зайти в личный кабинет. Подать заявление. Затем получить подтверждение. И с 25 по 30 июня проголосовать онлайн. Та же схема предусмотрена и на портале "Госуслуг". При этом запись на дистанционное голосование вовсе не лишает гражданина права прийти на избирательный участок лично, в случае если у него возникли какие-то проблемы.

"Это очень важная история. Вот если был сбой, они записались на электронку, но не смогли по каким-то причинам, у них право остается проголосовать на участке", - сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

В Общественном штабе уверены, что серьезных сбоев быть не должно. Во-первых, система уже обкатана. В прошлом году на выборах в Мосгордуму электронное голосование применялось в трех избирательных округах. Во-вторых, её серьезно доработали. А перед стартом всероссийского голосования еще раз протестируют. За этим проследят в том числе и наблюдатели. Много их будет и на реальных избирательных участках, которые откроются 25 июня.

"Я думаю, что сейчас эта цифра будет увеличиваться. И, наверное, порядка 20 тысяч наблюдателей, минимум, у нас будет. Я думаю, эта цифра позволит покрыть все участки квалифицированным наблюдением", - сообщил заместитель председателя Комиссии ОП России по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалёв.

Такая открытость крайне важна. Потому как процесс голосования по поправкам в Конституцию обязан быть максимально прозрачным. А результат легитимным. Об этом неоднократно говорил и президент. Именно он настоял на том, чтобы окончательное решение принимали именно граждане, подавляющее большинство которых, согласно опросам, поддерживают эти изменения. Безусловно есть и те, кто критикуют поправки. Однако, как уверяют политологи, эта позиция вызывает вполне обоснованное непонимание.

"То есть они выступают против того, что государство должно заботиться о гражданах. То, что оно должно обеспечивать определенный уровень существования. Это нонсенс. На самом деле, эти люди совершают политический суицид. При этом эти люди игнорируют и политическую составляющую, где представительная власть получает новые полномочия и в том числе даже где-то ограничивает деятельность президента", - рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Кроме того, в обновленной Конституции предлагается ужесточить требования к кандидатам в президенты и федеральным чиновникам. Установить приоритет российского законодательства над международным. Закрепить статус русского языка, традиционных семейных ценностей. Прописать нормы о развитии культуры и науки. Но самый большой блок поправок касается именно социальных гарантий. Среди них и ежегодная индексация пенсий, и повышение социальных пособий. А также поддержка семей с детьми.

"Внесение в текст Конституции новых социальных гарантий, закрепление принятых за четверть века социальных гарантий. Это укрепляет социальные права граждан", - рассказала заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Причем это уже происходит. То есть социальные поправки юридически еще не вступили в силу, но они уже работают. А период пандемии лишь подтвердил их актуальность, как для страны, так и для граждан, которым и предстоит решить - все оставить так, как есть, или проголосовать за поправки.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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