Twitter заблокировал аккаунт конкурса "Лидеры России"

Администрация решила, что нарушены правила соцсети

Twitter заблокировал аккаунт конкурса управленцев "Лидеры России". Как сообщает RT, при попытке зайти на страницу конкурса в социальной сети появляется предупреждение о том, что действие учетной записи приостановлено. И пояснение: Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают его Правила.

"Twitter заблокировал "Лидеров России" - один из тысячи с лишним аккаунтов, связанных с Россией, - за пропаганду. Я не понимаю, почему мы это терпим", - прокомментировала действия администрации соцсети главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

"Лидеры России" - это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Оператором выступает организация "Россия - страна возможностей", созданная по инициативе Владимира Путина. Наблюдательный совет возглавляет президент России. Цель организации - создание эффективных социальных лифтов, а также условий для профессиональной реализации граждан.

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