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Опубликовано видео перехвата американских бомбардировщиков российскими Су-27

20:39
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами

Съемки перехвата американских бомбардировщиков и самолетов-разведчиков над Балтийским морем российскими истребителями Су-27 опубликовало Министерство обороны. В военном ведомстве подчеркивают, что полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами. Уточняется, что российскую границу американские самолеты не нарушили.
Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Балтикой

Как сообщалось ранее, дежурные силы ПВО Западного военного округа зафиксировали над нейтральными водами Балтики стратегические бомбардировщики В-52H и иностранные самолеты-разведчики. На перехват поднялись российские Су-27.

Полеты стратегической и разведывательной авиации ВВС США и стран НАТО в эти дни не редкость. В Минобороны напомнили, что сейчас в регионе проходят учения Североатлантического альянса "Балтопс-2020".

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