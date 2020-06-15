Половина депутатов от "Слуги народа" в Раде оказались миллионерами

При этом Зеленский считает нормальной зарплату в 180 долларов

Комитет избирателей Украины насчитал более 150 миллионеров среди членов парламентской фракции "Слуга народа". Всего во фракции 247 народных избранников. Таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства, сообщил комитет на своей странице в Facebook.

"Половина фракции "Слуга народа" - миллионеры: 153 народных депутата фракции "Слуга народа" являются миллионерами, согласно данным их деклараций. В тройку лидеров вошли такие депутаты фракции, как Олег Воронько - задекларировал 123 миллиона гривен (4,6 миллиона долларов), Александр Сова - 79 миллионов гривен (почти 3 миллиона долларов) и Андрей Герус - 38 миллионов гривен (1,4 миллиона долларов)", - говорится в сообщении.

Все 247 депутатов "Слуги народа" задекларировали 1,1 миллиарда гривен (41,2 миллиона долларов). Причем учитывались только наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. В расчет не брались недвижимость и другие ценные активы, а также финансы, находящиеся в собственности жен, мужей депутатов и их совместные средства.

При этом президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что люди с зарплатой в 5-6 тысяч гривен (около 188-225 долларов) не находятся за чертой бедности. С 1 января нынешнего года минимальная зарплата на Украине - около 200 долларов. Прожиточный минимум составляет около 87 долларов, минимальный размер пенсий – около 70 долларов.

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