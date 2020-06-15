Суд не смог развести Пелагею с Телегиным

Слушание перенесено

Никулинский суд Москвы перенес слушание по делу о расторжении брака певицы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным. Причиной задержки в процессе, по некоторым данным, стало сообщение о "минировании" здания.

Заседание решено провести 18 июня. Подробности инцидента, помешавшего звездной паре развестись, не сообщаются.

Слухи о проблемах в браке Пелагеи и Телегина появились давно. В конце концов сама наставница вокального проекта "Голос" сообщила в Instagram о намерении официально развестись с хоккеистом. Певица подтвердила, что на протяжении нескольких месяцев они с супругом живут отдельно.

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