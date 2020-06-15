Родственников стрелявшего в полицейских в Москве вызвали на допрос

Информацию собирает Центр противодействия экстремизму Ингушетии

Правоохранительные органы Ингушетии сообщают о вызове на допрос родственников уроженца республики, открывшего 15 июня стрельбу на Ленинском проспекте в Москве. Как сообщалось, мужчину намерены проверить в том числе на причастность к участию в экстремистских организациях.

"Дядя стрелка занимал ранее пост министра имущественных отношений региона. Брат - сотрудник правоохранительных структур Ингушетии. Сейчас родственники и родной брат стрелка вызваны в Центр противодействия экстремизму по региону для допроса", - сообщил источник агентства ТАСС.

Днем 15 июня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль такси. Проходящий мимо мужчина подошел к машине, открыл дверь и произвел не менее семи выстрелов в сотрудников ДПС. Предположительно, он стрелял из газового пистолета, переделанного в боевой.

Один из полицейских смог выхватить табельное оружие и обезвредить нападавшего. Оба сотрудника ДПС оказались в больнице. О состоянии стрелка данные противоречивые: сообщалось, что он умер от кровопотери, позже эту информацию опровергли.

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