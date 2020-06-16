ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Поправки в Конституцию: политолог раскрыл суть введения "публичной власти"

08:40
  • вторник
  • 16 июня 2020

Чиновники больше не смогут закрыться от народа

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили поправки в Конституцию. Какие из нововведений вызывают наибольший отклик граждан? Что означает система публичной власти? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Александр Асафов.

"Власть должна слышать людей. Теперь, поскольку это закреплено в Основном законе России, это прямая обязанность чиновников, всех госслужащих – от мала до велика. Именно за этим свойство публичности власти придается Конституции. Это касается всех ветвей власти. Даже условный глава управы, его деятельность будет гласной и публичной, он не сможет больше закрыться от нас с вами за дверями и сказать ждать официального письма. Коммуникация должна быть короче", - сказал эксперт.

Полный комментарий Асафова смотрите в видео:

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Конституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.