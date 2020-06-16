Поправки в Конституцию: политолог раскрыл суть введения "публичной власти"

Чиновники больше не смогут закрыться от народа

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили поправки в Конституцию. Какие из нововведений вызывают наибольший отклик граждан? Что означает система публичной власти? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Александр Асафов.

"Власть должна слышать людей. Теперь, поскольку это закреплено в Основном законе России, это прямая обязанность чиновников, всех госслужащих – от мала до велика. Именно за этим свойство публичности власти придается Конституции. Это касается всех ветвей власти. Даже условный глава управы, его деятельность будет гласной и публичной, он не сможет больше закрыться от нас с вами за дверями и сказать ждать официального письма. Коммуникация должна быть короче", - сказал эксперт.

Полный комментарий Асафова смотрите в видео:

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