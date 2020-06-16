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В Москве за сутки умерли более 50 пациентов с коронавирусом

08:13
  • вторник
  • 16 июня 2020

Общее число умерших в столице достигло 3386

Еще 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве. Общее число умерших в столице достигло 3386, свидетельствуют данные столичного оперштаба.

По последним данным, в Москве зарегистрировано более 207 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 123 тысячи человек. За сутки в столице было выявлено 1359 новых случаев COVID-19. 1549 пациента выздоровели.

Накануне сообщалось о 53 скончавшихся пациентах с коронавирусом в Москве.

С 16 июня столица перешла ко второму этапу снятия карантинных ограничений, поскольку отмена режима самоизоляции не ухудшила ситуацию с коронавирусом. В частности, со вторника заработали летние веранды кафе, музеи, выставки и зоопарки.

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