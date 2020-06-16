Друг рассказал о тайной свадьбе Бориса Корчевникова

У шоумена пока не получилось построить семью

Телеведущий Владимир Березин рассказал о скромной свадьбе и внезапном разводе своего друга и коллеги Бориса Корчевникова.

Березин и Корчевников дружат давно. Когда у молодого шоумена обнаружили доброкачественную опухоль, семья Березина оказала ему поддержку. Коллеги часто виделись и на съемках, и в домашней обстановке.

Березин наблюдал за тем, как развивались отношения Корчевникова с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Журналистам известно, что Корчевников и рожденная во Франции красавица встречались восемь лет, однако подробности их совместной жизни покрыты тайной.

"Я был на свадьбе Бориса с Сесиль, такое домашнее чаепитие, - цитирует Владимира Березина eg.ru. - Отличная девушка - милая и талантливая, жаль, что у них не вышло, они расстались еще до того, как Боря узнал о своей болезни. Поэтому упрекать Сесиль нельзя, что больного оставила. Оба - искренне верующие. Я знаю, почему они расстались, но это не моя жизнь".

По данным kp.ru, Корчевников и Свердлова познакомились в церкви. Они хотели обвенчаться и попросили у священника благословения. Актриса прописалась в квартире телеведущего. Почему их семейная жизнь потерпела крах, неизвестно. Они расстались в 2016 году. По словам Корчевникова, все произошло мирно. "В нашем случае не было предательства ни с моей, ни с Аниной стороны. Поэтому доверие сохранилось, а значит, и шанс на дружбу", - говорил шоумен, который по-прежнему ходит в холостяках.

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