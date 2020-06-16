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Новый пекинский коронавирус оказался заразнее уханьского

08:34
  • вторник
  • 16 июня 2020

За четыре дня зараженных в Пекине больше, чем за несколько недель в Ухане

Коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке в Пекине, может быть более заразным, чем "уханьский", который охватил весь мир и привел к повсеместным ограничениям. Такое мнение высказал профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю. По его словам, в процессе эволюции свойства вируса меняются.

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По словам Чжаньцю, за четыре дня с момента обнаружения вируса на оптовом рынке в Пекине его подтвердили уже у 79 человек. При вспышке в Ухане такое число зараженных выявили только через несколько недель, приводит его слова газета Global Time.

Специалист заметил, что "уханький" коронавирус появился зимой, сейчас же в Пекине установилась высокая температура, которая может помешать распространению болезни. Не допустить повторения сценария COVID-19 может и накопленный Китаем опыт в борьбе с эпидемией и созданные действенные защитные механизмы.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года и быстро перекинулась на весь мир. В большинстве стран мира были введены жесткие ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В России с 30 марта были объявлены нерабочие дни, завершились они только 12 мая.

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