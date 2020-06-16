"Потеряла управление": избившая внучку красноярская бабушка объяснилась

Женщина дважды ударила внучку по голове

Правоохранительные органы Красноярска нашли и задержали женщину, которая избила в лифте собственную внучку. Ее уже допросили. Видео публикует ТВЦ.RU.

В ходе допроса, женщина рассказала, что в тот день вместе с внучкой она пришла в гости к знакомой. Уходя домой, девочка начала капризничать в лифте. Из-за этого женщина потеряла над собой "управление" и два раза ударила ребенка по лицу.

"Конечно, я раскаиваюсь. Это был первый и последний [раз] в моей жизни…. У меня просто жизнь остановилась", - заявила женщина на допросе.

Ранее в интернет появилось видео с камеры видеонаблюдения, установленной в лифте жилого дома Красноярска. На кадрах видно, как женщина бьет маленькую девочку по голове. Возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев несовершеннолетнему.

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