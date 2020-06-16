Россиянам оплатят 90% стоимости перевода машин с бензина на газ

В правительстве поддерживают эту идею

Правительство и "Газпром" возьмут на себя основные траты по переводу автомобилей россиян с бензина на газ.

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову увеличить субсидии на переоборудование автомобилей - с 30 до 60%. В правительстве поддержали идею Новака, пишет РБК.

Кроме того, компания "Газпром газомоторное топливо" ("дочка" "Газпрома") намерена покрыть еще 30% трат, которые потребуются от автомобилистов при переходе на использование газомоторного топлива. В итоге россиянам нужно будет заплатить 10% стоимости переоборудования своего авто.

По мнению Александра Новака, переход на газ позволит россиянам снизить затраты на бензин и дизель. Экономия составит 4-5 миллиардов рублей за три года.

Отмечается, что с 2020 по 2024 годы власти направят 50 миллиардов рублей на развитие газомоторной отрасли.

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