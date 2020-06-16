Историк Соколов снял на видео ссору с аспиранткой перед тем, как ее убить

На видео девушка кричит, что больше не любит историка

В интернете появилась видеозапись последней ссоры Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко. Предположительно, видео сделал сам историк за несколько часов до убийства девушки.

На кадрах Ещенко в слезах кричит, что больше не любит Соколова и просит выпустить ее из квартиры.

— Я тебя не люблю больше!

— Я это уже понял.

— За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?

После этого девушка отталкивает Соколова и выбегает в подъезд без верхней одежды. Историк продолжает снимать, как Ещенко спускается по лестнице.

Адвокат семьи погибшей аспирантки Александра Бакшеева назвал публикацию видео подозрительной, пишет ТАСС. По ее словам, оно было снято за несколько часов до убийства Анастасии Ещенко. Бакшеева предположила, что Соколов снял видео ссоры для того, чтобы позднее подтвердить свою непричастность к исчезновению девушки.

В свою очередь адвокат Олега Соколова Александр Почуев заявил, что защита не имеет отношения к публикации видео. По его мнению, это могла быть утечка из материалов уголовного дела. Почуев добавил, что в телефонах Соколова и Ещенко "есть еще подобного рода СМС-переписка за последние несколько месяцев".

Трагедия произошла 7 ноября 2019 года. 63-летний экс-доцент Петербургского университета Олег Соколов застрелил из обреза XIX века свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой изучал эпоху Наполеона Бонапарта.

После убийства историк попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело и голову аспирантки. Спустя полтора месяца водолазам удалось найти ее ноги.

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