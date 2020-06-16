ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Лаконично и тревожно": Исаева показала памятник на могиле Началовой

09:30
  • вторник
  • 16 июня 2020

Фанаты звезды должны это увидеть

Анна Исаева, подруга и пиар-директор Юлии Началовой, побывала на Троекуровском кладбище Москвы, где похоронена певица. Недавно там завершились работы по установке памятника, на котором выведена перефразированная строчка из песни Началовой "Птичка-синичка": "Я взмахну крылом и вверх улечу под облака".

Последнюю любовь Началовой назвали пиар-проектом
"Вокруг лежат стройматериалы": на могиле Началовой установили памятник

Исаева решила сфотографировать памятник и показать его фанатам Началовой, которые не могут доехать до Москвы. Она сделала это с разрешения родителей певицы. 

"Белый мрамор в виде ангелочка охраняет ее покой. Черный гранит лаконично и тревожно скорбит по ней, обозначая границы жизни и смерти. А такой жизнерадостный и выразительный портрет красивого во всех смыслах человека напоминает нам о том, какой мы ее знали", - написала Анна Исаева в Instagram. 

Родные Началовой не смогли установить памятник в годовщину ее смерти - 16 марта. Получилось чуть позже. Отец звезды говорил, что памятник будет "скромненьким, но со вкусом". 

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Ей было 38 лет. 

Видео: Юлия Началова в программе "Мой герой"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юлия Началова
Юлия Началова
Могила певицы Юлии Началовой
Могила певицы Юлии Началовой
Могила певицы Юлии Началовой
Могила певицы Юлии Началовой
Могила певицы Юлии Началовой
Могила певицы Юлии Началовой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.