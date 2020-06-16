"Лаконично и тревожно": Исаева показала памятник на могиле Началовой

Фанаты звезды должны это увидеть

Анна Исаева, подруга и пиар-директор Юлии Началовой, побывала на Троекуровском кладбище Москвы, где похоронена певица. Недавно там завершились работы по установке памятника, на котором выведена перефразированная строчка из песни Началовой "Птичка-синичка": "Я взмахну крылом и вверх улечу под облака".

Исаева решила сфотографировать памятник и показать его фанатам Началовой, которые не могут доехать до Москвы. Она сделала это с разрешения родителей певицы.

"Белый мрамор в виде ангелочка охраняет ее покой. Черный гранит лаконично и тревожно скорбит по ней, обозначая границы жизни и смерти. А такой жизнерадостный и выразительный портрет красивого во всех смыслах человека напоминает нам о том, какой мы ее знали", - написала Анна Исаева в Instagram.

Родные Началовой не смогли установить памятник в годовщину ее смерти - 16 марта. Получилось чуть позже. Отец звезды говорил, что памятник будет "скромненьким, но со вкусом".

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Ей было 38 лет.

Видео: Юлия Началова в программе "Мой герой"

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