Депутат МГД Игорь Бускин: городской закон о соблюдении тишины следует проанализировать

Шум возвращается в город

Член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин считает, что обстановка по шумовому воздействию в Москве держится в приемлемых рамках, однако необходимо проанализировать городской закон о соблюдении покоя и тишины.

"Шумовое воздействие - один из главных факторов, негативно влияющих на здоровье жителя мегаполиса. Это не предрассудки, а медицинские наблюдения. Длительное акустическое воздействие раздражает нервную систему и приводит к неврологическим расстройствам, снижает работоспособность, может привести к гипертонии. Шум вызывает постоянную - даже в часы ночного сна - выработку гормонов стресса, и это изнашивает организм", - сказал он в интервью агентству "Москва".

Особенно заметными возможные источники шума могли быть в апреле и мае, в период самоизоляции, отметил Бускин. По мере возвращения к нормальной жизни шумовая нагрузка вновь возрастет, и может стать еще выше, чем была до самоизоляции.

"Магазины, парикмахерские, кафе, открываясь, будут пытаться выжить, как могут. И тут приходится опасаться голосовой рекламы. Все мы знаем, насколько этот вид шума - голосовые объявления через звукоусиливающие устройства - агрессивен для людей, живущих около метро и транспортных узлов", - добавил депутат.

Кроме того, соскучившиеся по прогулкам москвичи выйдут на улицы, из-за этого в парках и на бульварах вновь станет шумно. Окажет и влияние необходимость носить маски — в них приходится говорить громче.

По мнению депутата, закон о тишине нужно проанализировать.

"Например, шум от кафе и ресторанов, движение автомобилей и мотоциклов с нестандартными системами выпуска газов, звуковую рекламу, строительные и производственные шумы. По каждой из этих категорий шума нужно предусмотреть стандартные сценарии реагирования, которые должны приводить к решению проблемы. Нужно помнить: минимизация шума - это не только вопрос комфорта, это важный фактор здоровья граждан. А значит, игнорировать эту проблему мы просто не имеем права", - подытожил Игорь Бускин.

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