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Театр "Современник" призвал к милосердию в ситуации с Ефремовым

09:59
  • вторник
  • 16 июня 2020

Нельзя становиться судьями

В театре "Современник", где работает Михаил Ефремов, высказались о смертельной аварии с участием актера. Коллектив долгое время хранил молчание, пытаясь отойти от шока и осмыслить произошедшую трагедию. 
Адвокат заявил о полученных в смертельном ДТП травмах Ефремова

На сайте "Современника" опубликовали официальный комментарий, в котором Ефремов назван одним из самых близких людей театра и его неотъемлемой частью. Сотрудники "Современника" принесли соболезнования семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП по вине актера, и пожелали Ефремову и его родным душевной стойкости. 

"Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие - это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас", - говорится в сообщении. 

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Его иномарка протаранила фургон Lada, которым управлял курьер Сергей Зверев. Мужчина погиб от полученных травм в больнице. Ефремова отправили под домашний арест. Артисту грозит до 12 лет колонии. 

Михаил Ефремов попросил у родных Захарова прощения и предложил им материальную помощь. Он выразил готовность понести наказание за содеянное. Адвокат семьи заявил, что родственники Захарова отказались от денег и не приняли извинений Ефремова.

Видео: Ефремов обратился к семье погибшего курьера

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