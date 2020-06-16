К столичной программе "Миллион призов" присоединились 60 компаний

Жители смогут получить сертификаты, бонусы и скидки

Участие в программе "Миллион призов", которую запустят в рамках проекта "Активный гражданин", подтвердили 60 компаний и более 5 тысяч торговых точек.

"Программу поддержали предприятия торговли и общественного питания, среди которых "Мираторг", "Комус", Glenfield, "Шоколадница", "Муму" и "Грабли". Список партнеров продолжает увеличиваться", - сообщили в столичной мэрии.

Жители смогут получить сертификаты, бонусы и скидки, которые можно будет использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на городские поощрения. Всего предусмотрено 2 миллиона призов номиналом от 1 до 4 тысяч баллов. Один балл будет приравнен к одному рублю.

Как сообщалось ранее, чтобы в программе смогло поучаствовать как можно больше москвичей, она будет проходить в дни общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию - с 25 июня по 1 июля 2020 года.

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