Диетолог назвал защищающие от COVID-19 продукты

Алехандро Кановас рассказал, как с помощью еды можно укрепить легкие

Чтобы защитить легкие от коронавируса, специалисты рекомендуют ввести в рацион куриный яйца и необработанный рис, а объем потребляемых обработанных продуктов, рафинированной муки и пищи с добавленным сахаром лучше свести до минимума.

По словам испанского диетолога Алехандро Кановаса, яйца содержат жирорастворимые витамины, например, витамин А, и важные для работы клеток человека аминоклислоты.

Кановас также рекомендует употреблять необработанный цельный рис для нормального функционирования микрофлоры кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы, а также положительно влияет на работу легких.

Еще один испанский специалист - глава Испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии Эусеби Чинер - заявил, что тяжелые последствия от коронавируса можно было предотвратить, придерживаясь правильного питания и соблюдая режим сна, пишет "Российская газета".

Врачи по всему миру также советуют людям, которые хотят оградить себя от последствий вируса, отказаться от курения и алкоголя, а также не забывать пользе физических нагрузок.

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