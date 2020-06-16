Москвичи смогут проверить систему онлайн-голосования

Оно пройдет 18-19 июня

Жители Москвы, зарегистрировавшиеся для участия в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию, смогут проверить систему онлайн-голосования.

Тестовое голосование с помощью онлайн-платформы 2020og.ru пройдет с 8:00 18 июня до 20:00 19 июня. Жителям столицы предложат ответить на вопрос, что сейчас важнее для Москвы - создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений.

Как сообщили в мэрии Москвы, принять участие в тестировании могут москвичи, которые уже зарегистрировались на участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию или успеют это сделать до 8:00 18 июня. Чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.

Проголосовать онлайн может любой житель Москвы, постоянно зарегистрированный на территории города.

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