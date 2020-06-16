"Не могу быть один": Прилучный сделал признание после развода с Муцениеце

Актер ненавидит одиночество

15 июня актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись. Едва новость об этом успела облететь все СМИ, как артист прорекламировал в Instagram свое короткое интервью. Там он, в частности, высказался об одиночестве.

"Я вообще ненавижу одиночество. Не могу быть один. Мне надо, чтобы кто-то был [рядом]. Я даже работать не могу в одиночестве. Мне надо, чтобы кто-то там разговаривал, была постоянно какая-то движуха. У меня две собаки, кошки, рыбки… Я вот так решил эту проблему", - рассказал он на видео, опубликованном на YouTube-канале "вМесте".

Насколько известно, теперь Павел Прилучный будет жить в загородном доме, а Агата Муцениеце - в квартире. Недвижимость и детей звезды не делили. Если верить СМИ, то Прилучный материально поддерживает экс-супругу. Недавно, например, он оплатил ей курс лечения от бронхита.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, которые познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа", объявили о разводе в феврале. Актриса и телеведущая обвинила мужа в домашнем насилии и беспричинной ревности. Прилучный принципиально не комментирует скандал в семье.

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