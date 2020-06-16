Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Вали Лазарь

Девочке срочно нужна помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Валентины Лазарь. Девочка родилась недоношенной со множественными патологиями: сложный комбинированный врожденный порок сердца, стеноз клапана аорты, наследственная тромбофилия. При таком диагнозе она могла умереть, но выжила и продолжает бороться за жизнь.

За плечами у Вали две тяжелых операции на сердце. Из-за длительной реабилитации под аппаратом ИВЛ к её бедам добавились ещё и проблемы с лёгкими. Чтобы спасти малышке жизнь, срочно нужна ещё одна операция, но риски слишком высоки. Положительный опыт при проведении подобных операций есть у кардиохирургов из Италии. Но лечение в итальянской клинике обойдётся в 3 миллиона рублей. Такую сумму родители сами собрать не смогут.

Чтобы помочь Валентине Лазарь, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 8385. Доступно абонентам МТС, Мегафон, Билайн и Теле2. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты для перевода:

Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Валентины Лазарь, программа 1009

На кадрах из семейного архива Вале Лазарь всего две недели. Она уже пережила 3 тяжелых операции, две из которых на сердце. Девочка появилась на свет недоношенной с большим количеством тяжелых патологий: сложный врожденный порок сердца, стеноз клапана аорты, наследственная тромбофилия.

"После всех трёх операций я её только через две недели увидела. Потом её перевели в реанимацию. Все врачи говорили: молитесь, очень тяжёлый ребёнок. Может не выкарабкаться", - рассказала Елена Лазарь, мама Валентины.

Девочка не только выжила. Несмотря на столь тяжелые патологии, сегодня она почти не отстаёт в развитии от сверстников. В свои полтора года она вполне обычный ребенок. Любознательная, активная, громкая!

Однако какими силами девочке даётся каждый день её жизни, знает только мама. На фоне множественных врожденных дефектов развилась ещё и так называемая лёгочная гипертензия. Говоря простым языком, это повышение давления в сосудах лёгких, которое ещё сильнее затрудняет работу сердца. Из-за болезни малышке трудно дышать.

"Она капризничает и укладывается. Просто ложится. Полежать может чуть-чуть. Одышка есть. В себя потом приходит и начинает дальше ползать", - говорит Елена.

Сроков никто не называет, но заболевание Вали рано или поздно может привести к резкому увеличению давления крови в лёгочной артерии, с которым в какой-то момент её сердце уже не справится. И тогда ребёнок погибнет. Но случай очень тяжелый - делать операцию, хоть она и необходима, крайне опасно. Стабилизировать состояние девочки врачи пытаются с помощью сильнодействующих и совсем недетских препаратов. После каждого приёма таких лекарств кроха ещё подолгу приходит в себя.

"Ну очень тяжело её и носить, она и брыкается, и стучит, и переживания ночные", - сказала мама Валентины.

Но улучшений не было и нет. А самое страшное сейчас - упустить время, пока ещё можно помочь. После долгих мучительных поисков была найдена кардиологическая клиника в Италии, которая специализируются на самых тяжелых случаях. Там согласились прооперировать девочку: закрыть дефекты в перегородке между желудочками сердца и изменить тактику лечения лёгочной гипертензии. Вот только на лечение в этой клинике нужно около 3 миллионов рублей, и таких средств в семье нет. У старшего брата Вали тяжёлая форма ДЦП. На препараты ему и сестре родители тратят всё, что есть.

"У нас на препараты уходит - и на препараты сына, и на препараты дочери - в районе 30 тысяч в месяц. А так мы и кислород сами, и всё остальное. Муж поддерживает очень хорошо. Бабушки все поддерживают. Папа недавно умер. Очень большие переживания. Ну, что делать. Жизнь продолжается. Мы стараемся", - говорит Елена Лазарь.

Старается и маленькая Валя. При всех своих заболеваниях она продолжает расти и развиваться на радость маме. И если с поездкой в Италию всё получится, радовать маму она будет всю жизнь.

Чтобы спасти малышке жизнь, срочно нужна ещё одна операция. На лечение в итальянской клинике нужно 3 миллиона рублей. Такую сумму родители сами собрать не смогут. Чтобы помочь Валентине Лазарь, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 8385. Доступно абонентам МТС, Мегафон, Билайн и Теле2.

Татьяна Сидорова, Наталья Епифанова. "ТВ Центр".

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