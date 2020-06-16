На Камчатке полыхает крупный лесной пожар

Пламя угрожает жилым домам

На Камчатке крупный природный пожар угрожает посёлку Эссо. Огнём уже охвачено 750 гектаров. Пламя вплотную подходит к жилым домам. В районе введён режим ЧС. На месте усиливают группировку спасателей, задействована авиация. Очаги возгорания находятся в труднодоступной местности.

Объятый пламенем природный парк на Камчатке тушат пожарные, волонтеры, авиация. Но справиться с огнем, который с каждым часом уничтожает все новые площади, пока не удается. Обстановка настолько сложная, что сегодня МЧС срочно перебрасывает в район резервы и вводит режим чрезвычайной ситуации.

"Работы осложняются большой крутизной склона и труднодоступной местностью, а также сухой погодой, в настоящее время площадь возгорания составляет более 750 гектаров", - завил замначальника ГУ МЧС по Камчатскому краю Василий Кухтинов.

Пожар природный, но прокуратура края выясняет, насколько оперативными были меры по предупреждению и ликвидации возгорания. Ведь первые очаги появились еще неделю назад, а площадь составляла всего три гектара. И если тогда, в эпицентре, на сопке "Пионерская" горел только валежник на опушках, то сегодня полыхает едва ли не вся лесная чаща. До расположенного в зоне ЧС поселка Эссо, одного из самых популярных туристических мест Камчатки, огонь не добрался лишь потому, что ветер гонит его в противоположную сторону. Но ситуация в любой момент может измениться.

Для защиты домов и уцелевшего леса спасатели распахали 30 километровую полосу. Ущерб природе еще предстоит оценить. Но, как считают местные жители, он будет не малым. По мнению специалистов, на восстановление выжженных участков парка уйдут десятилетия.

Тимур Абдуллаев, Сергей Костиков. "ТВ Центр".

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