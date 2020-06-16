В России за сутки выявлено 8248 заболевших коронавирусом

Скончались 193 человека

За минувшие сутки в России выявили еще 8248 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 545458.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1416. В Подмосковье заболели еще 694 человека.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 193 пациента с коронавирусом. Из них 52 — в Москве. С начала эпидемии в России умерло 7248 человек.

Выздоровели от коронавируса 9767 человек. Общее число переболевших достигло 294306.

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