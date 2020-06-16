"Мы не козлы отпущения": в Германии жестко ответили на шантаж Трампа

Президент США намерен сократить американский контингент в Германии

США сократят численность американского военного контингента в Германии. Об этом заявил Дональд Трамп. Своё решение он объяснил тем, что Берлин недостаточно тратит на содержание НАТО. Впрочем, эксперты утверждают, что причина в другом. Вывод войск из ФРГ - это шантаж и давление в энергетической сфере.

На очередной встрече в Белом доме все ждали от Трампа судьбоносных заявлений о ситуации на улицах США, а он вдруг заговорил о Германии. То ли, чтобы отвлечься от внутренних проблем, то ли более удобного случая не нашел.

"В Германии 52 тысячи наших солдат. Это огромное количество. Огромных денег стоит Соединенным Штатам. А Германия, как вы знаете, просрочила свои платежи в НАТО. Они платят один процент ВВП, а должны платить два процента. Да и этого мало. Они должны уже миллиарды долларов. Миллиарды! Поэтому мы сократим численность войск до 25 тысяч и посмотрим, что будет", - заявил Дональд Трамп.

Информация о намерениях Трампа уже циркулировала в политических кругах и просачивалась в прессу. Президент США практически с момента своего избрания регулярно поднимал вопрос о повышении взносов членов НАТО, за которых якобы долгие годы платит Америка. Говорил об этом, в частности, на саммите лидеров стран альянса в июле 2018 года в Брюсселе и 4 декабря 2019-го в Лондоне. Досталось тогда всем: и президенту Франции, который заявил о "смерти мозга НАТО", и традиционно Германии за то, что Берлин так и не начал платить в бюджет организации два процента ВВП, хотя еще в 2014 году обязался это сделать. Более того, Трамп предложил лидерам стран альянса перейти к тратам на его содержание уже в 4 процента ВВП - идея почти недостижимая. Но мысль уже прозвучала, а значит, ее нужно продвигать, ведь отступать Трамп не привык. Его тон в общении с ЕС и, прежде всего, с лидером союза - с Германией уже привел к падению уровня двухсторонних отношений до самого низкого уровня за последние годы. Канцлер Меркель даже отказалась ехать на саммит "Большой семерки" в Вашингтон. Новое заявление президента США явно не будет способствовать улучшению связей. И ответ не заставил себя ждать.

"Американские войска находятся там не для защиты Германии. Они находятся там для защиты трансатлантической безопасности. Кроме того, они размещены для обеспечения американского военного присутствия в Африке, в Азии", - напомнил посол Германии в США Эмили Хабер.

Последнее более чем верно. Ведь нападать на Германию, несмотря на все заявления Вашингтона, никто не собирается. А вот как логистический хаб для своих операций, например, на Ближнем Востоке, американские военные используют ее территорию регулярно. Так кто потеряет больше от вывода части войск и закрытия баз? Германия, конечно. Ведь контингент США - это три тысячи рабочих мест и сотни миллионов долларов инвестиций. Но и Вашингтон тоже. В первую очередь, репутационно.

"Совершенно неприемлемо, что никто в Вашингтоне не подумал заранее информировать своего союзника по НАТО. Мы в Европе должны объединиться и найти нашу общую позицию. Разве мы козлы отпущения и являемся лишь средством для большого плана Дональда Трампа?" – негодует координатор по трансатлантическим связям МИД Германии Петер Бейер.

А вот и еще одна, а может быть, и главная причина демарша Трампа. Он не оставляет идеи заставить Европу отказаться от российского газа и начать покупать американский сланцевый.

"Везде, где есть военные базы, Германия процветает. Таким образом, Германия получает свое, а к итоге они очень плохо относятся к нам в сфере торговли. И у нас очень, очень плохо в торговле. Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России? Так не годится", полагает Трамп.

И в этом свете заявление о выводе войск из Германии выглядит фактически как прямой шантаж и дополнение к угрозам санкций для немецких компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток -2". Традиционно напутал Трамп и в цифрах. В Германии не 52, а лишь 34 тысячи американских военных. Впрочем, даже вывод трети из них на присутствии серьезно не отразится. Ведь остающиеся 25 тысяч сопоставимы с численностью армий, например, Дании, Словакии и Норвегии.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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