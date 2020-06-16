ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На границе КНДР и Южной Кореи активизировались военные

11:38
  • вторник
  • 16 июня 2020

Армии Северной Кореи отдан приказ открыть сухопутный фронт

Открыть сухопутный фронт на границе двух Корей рекомендовано армии КНДР. Об этом сообщило её командование. Обстановка на полуострове накаляется всё больше, передает "ТВ Центр".

Теперь Пхеньян намерен вернуть войска в демилитаризованные зоны. Речь может идти о промышленной зоне Кэсон и горном районе Кымгансан. Подразделения были выведены ранее в рамках соглашения о прекращении вражды между двумя странами. Кэсон находится всего в пятидесяти километрах от столицы Южной Кореи и считается одним из главных опорных пунктов для продвижения войск в случае старта военных действий.

В Сеуле сообщили, что вместе с Вашингтоном внимательно следят за заявлениями Пхеньяна. Отношения между КНДР и её южным соседом ухудшились в начале июня. Тогда стало известно, что некие активисты распространили в приграничных районах сотни тысяч листовок с лозунгами против северокорейского режима.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Солдаты КНДР
Солдаты КНДР
Солдаты КНДР
Солдаты КНДР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.