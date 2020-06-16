На границе КНДР и Южной Кореи активизировались военные

Армии Северной Кореи отдан приказ открыть сухопутный фронт

Открыть сухопутный фронт на границе двух Корей рекомендовано армии КНДР. Об этом сообщило её командование. Обстановка на полуострове накаляется всё больше, передает "ТВ Центр".

Теперь Пхеньян намерен вернуть войска в демилитаризованные зоны. Речь может идти о промышленной зоне Кэсон и горном районе Кымгансан. Подразделения были выведены ранее в рамках соглашения о прекращении вражды между двумя странами. Кэсон находится всего в пятидесяти километрах от столицы Южной Кореи и считается одним из главных опорных пунктов для продвижения войск в случае старта военных действий.

В Сеуле сообщили, что вместе с Вашингтоном внимательно следят за заявлениями Пхеньяна. Отношения между КНДР и её южным соседом ухудшились в начале июня. Тогда стало известно, что некие активисты распространили в приграничных районах сотни тысяч листовок с лозунгами против северокорейского режима.

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