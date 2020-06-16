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Музеи, веранды и зоопарк: в Москве стартовал новый этап снятия ограничений

11:46
  • вторник
  • 16 июня 2020

Теперь москвичи вновь могут составлять для себя полноценную культурную программу

В Москве начинается очередной этап смягчения ограничений. С этого дня возвращаются к работе риэлтерские конторы, рекламные и консалтинговые агентства. Стоматологические клиники снова могут принимать плановых пациентов. В кафе и ресторанах заработают летние веранды. Разрешено посещать библиотеки. Свои двери открывают музеи и выставочные залы. После трёх месяцев перерыва возобновляет работу московский зоопарк.

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Прекрасная погода, счастливые дети, ​взрослые и, конечно, животные – ведь они тоже скучали по посетителям! Сегодня наконец, после трехмесячного перерыва, Московский зоопарк распахнул свои двери.

Главное - соблюдать простые правила. На языке зоопарка они звучат по-особенному, кругом можно увидеть такие таблички: "Будь как орлан – сохраняй расстояние в одно гнездо!" Ну, или: "Держи между собой барса, бегемота, ламу или морского котика". К открытию в зоопарке тщательно подготовились: накануне здесь вымыли и продезинфицировали все поверхности, пешеходные дорожки, ограждения вольеров. Организовали бесконтактный вход, положили дезинфицирующие коврики для обуви, установили автоматы по продаже масок и перчаток, без них в зоопарк не пропустят. Билеты пока только электронные, они продаются онлайн на определённую дату – в день здесь могут находиться не больше 6200 человек. Пока не работают детская площадка, контактный зоопарк, крытые павильоны, но большинство обитателей можно увидеть в летних вольерах. Встречи очень ждали и люди, и звери.

Теперь москвичи вновь могут составлять для себя полноценную культурную программу: помимо зоопарка, открылись музеи и выставочные залы – там тоже электронные билеты и ограничено количество посетителей. Можно, наконец, сдать прочитанные книги и взять новые в библиотеках – они работают по предварительной записи. Кафе и рестораны уже ждут гостей на летних верандах! Также с сегодняшнего дня стоматологические клиники могут оказывать плановую помощь, возобновляют работу службы проката, риэлтерские, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Снова можно посещать спортивные матчи, игры и соревнования, но количество мест ограничено: трибуны должны быть заполнены не более чем на 10%. Столица возвращается к обычной жизни, но по-прежнему важно соблюдать безопасное расстояние и использовать средства защиты.

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