В квартире напавшего на полицейских в Москве нашли запрещенную литературу

Пострадавшие сотрудники ДПС находятся в больнице

Правоохранители выясняют обстоятельства нападения на полицейских, которое произошло накануне на юго-западе столицы. Как сообщили сегодня в Следственном комитете, специалисты устанавливают круг общения подозреваемого и выясняют мотивы преступления. По предварительным данным, в квартире нападавшего нашли экстремистские материалы.

Инцидент произошёл в понедельник на Ленинском проспекте. Сотрудники ДПС составляли протокол на водителя, который нарушил правила дорожного движения. В этот момент к полицейским подошёл мужчина, вооружённый травматическим пистолетом. Он произвёл около 10 выстрелов. Несмотря на внезапную атаку, стражи порядка смогли обезвредить нападавшего. В настоящее время полицейские находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело, передает "ТВ Центр".

По имеющейся информации, личность стрелка установлена. Это Ратмир Галаев 1995 года рождения, уроженец Ингушетии. Он получил тяжёлые ранения и был доставлен в больнице. Пока его не допрашивали. По некоторым данным, в Москву для дачи показаний вызвали родственников подозреваемого.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"