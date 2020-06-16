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В квартире напавшего на полицейских в Москве нашли запрещенную литературу

11:58
  • вторник
  • 16 июня 2020

Пострадавшие сотрудники ДПС находятся в больнице

Правоохранители выясняют обстоятельства нападения на полицейских, которое произошло накануне на юго-западе столицы. Как сообщили сегодня в Следственном комитете, специалисты устанавливают круг общения подозреваемого и выясняют мотивы преступления. По предварительным данным, в квартире нападавшего нашли экстремистские материалы.

Установлена личность напавшего на полицейских в Москве
Родственников стрелявшего в полицейских в Москве вызвали на допрос

Инцидент произошёл в понедельник на Ленинском проспекте. Сотрудники ДПС составляли протокол на водителя, который нарушил правила дорожного движения. В этот момент к полицейским подошёл мужчина, вооружённый травматическим пистолетом. Он произвёл около 10 выстрелов. Несмотря на внезапную атаку, стражи порядка смогли обезвредить нападавшего. В настоящее время полицейские находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело, передает "ТВ Центр".

По имеющейся информации, личность стрелка установлена. Это Ратмир Галаев 1995 года рождения, уроженец Ингушетии. Он получил тяжёлые ранения и был доставлен в больнице. Пока его не допрашивали. По некоторым данным, в Москву для дачи показаний вызвали родственников подозреваемого.

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