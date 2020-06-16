В России подвели итоги конкурса президентских грантов

Получить их хотели более 11 тысяч участников

Более четырёх с половиной миллиардов рублей получат некоммерческие организации, победившие в конкурсе президентских грантов. Его итоги подвели в Москве.

Для участия было подано рекордное число заявок - более 11 тысяч. Организаторы особо отметили заслуги волонтёров, которые помогают врачам и пациентам, больным коронавирусом. На поддержку таких НКО, по распоряжению главы государства, дополнительно выделено три миллиарда рублей. Победители получат деньги уже в июле. Кроме здравоохранения и соцподдержки, много проектов было представлено в сфере охраны культуры и образования.

"У нас самый большой грант связан с проектом "Второе высшее образование для творческих специальностей". Помните, наверно, эту историю - по закону только первое высшее бесплатно. Второе должно быть платно. Но у нас для творческих специальностей просто невозможно получать второе, не получив первое. В этом году 107 миллионов 993 тысячи выделяется на проект "Второе высшее образование для творческих специальностей", - рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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