Жену Зеленского экстренно госпитализировали

На днях она заразилась COVID-19

Супругу украинского президента Владимира Зеленского отправили в киевскую больницу. У Елены Зеленской диагностировали двустороннюю пневмонию.

Как пишут украинские СМИ, жена украинского лидера находится в стабильном состоянии. Она не нуждается в подпитке кислородом.

12 июня стало известно, что у Елены Зеленской обнаружили коронавирус. "Неожиданный результат, учитывая, что я и моя семья продолжает следовать правилам - маски, перчатки, минимум контактов", - написала первая леди Украины в соцсети. Ее изолировали от семьи.

У детей и самого Зеленского коронавирусную инфекцию не выявили.

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