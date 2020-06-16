Жену Зеленского экстренно госпитализировали

На днях она заразилась COVID-19
Супругу украинского президента Владимира Зеленского отправили в киевскую больницу. У Елены Зеленской диагностировали двустороннюю пневмонию.
Как пишут украинские СМИ, жена украинского лидера находится в стабильном состоянии. Она не нуждается в подпитке кислородом.
12 июня стало известно, что у Елены Зеленской обнаружили коронавирус. "Неожиданный результат, учитывая, что я и моя семья продолжает следовать правилам - маски, перчатки, минимум контактов", - написала первая леди Украины в соцсети. Ее изолировали от семьи.
У детей и самого Зеленского коронавирусную инфекцию не выявили.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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