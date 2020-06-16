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Жену Зеленского экстренно госпитализировали

10:52
  • вторник
  • 16 июня 2020

На днях она заразилась COVID-19

Супругу украинского президента Владимира Зеленского отправили в киевскую больницу. У Елены Зеленской диагностировали двустороннюю пневмонию. 

Жена Зеленского заразилась коронавирусом
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Как пишут украинские СМИ, жена украинского лидера находится в стабильном состоянии. Она не нуждается в подпитке кислородом. 

12 июня стало известно, что у Елены Зеленской обнаружили коронавирус. "Неожиданный результат, учитывая, что я и моя семья продолжает следовать правилам - маски, перчатки, минимум контактов", - написала первая леди Украины в соцсети. Ее изолировали от семьи. 

У детей и самого Зеленского коронавирусную инфекцию не выявили.

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