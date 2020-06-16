Фанаты восхитились фото с молодой Успенской

Снимок сделали в прошлом веке

Певица Любовь Успенская поздравила с днем рождения своего младшего брата Якова и опубликовала архивное фото с именинником.

"Судьба наградила меня прекрасными братьями. Которые окружили меня поддержкой, любовью и подарили возможность чувствовать себя под защитой настоящего мужского плеча", - написала 66-летняя Успенская, после чего пожелала брату Якову оставаться таким же замечательным человеком.

Свой текст звезда сопроводила тремя фотографиями. Как пишет портал dni.ru, один из снимков был сделан около 40 лет назад. На нем молодая Успенская счастливо улыбается в камеру. Она развела руки в стороны, словно собираясь обнять весь мир.

Интернет-пользователи присоединились к поздравлениям и восхитились красотой Успенской - и на свежем снимке, и на архивном. Время не властно над певицей, уверены фанаты.

- Вы так хорошо выглядите! Очень молодо и свежо!

- Какие вы милые и счастливые, я рада за тебя!

- Любажон, какая вы счастливая, счастья вам!

- Люба, вот здесь ты настоящая, классная, даже возраст тебе не помеха, лучше бы ты всегда оставалась такой.

- Любочка, вы каждый день прекраснее.

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