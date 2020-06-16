Умер отец Петра Порошенко

Ему было 84 года

Украинский политик Алексей Порошенко, отец экс-президента Украины Петра Порошенко, скончался в киевской больнице.

Алексея Порошенко госпитализировали с инсультом. Врачи оценивали его состояние как стабильное, но вскоре политику стало хуже.

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, хлебороба, общественного и политического активиста, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко", - говорится в сообщении, которое партия "Европейская солидарность" опубликовала в Facebook.

Члены партии, которую возглавляет Петр Порошенко, принесли родным покойного свои соболезнования.

Порошенко-старший входил в партии "Наша Украина" и "Единство". В 2009 году он получил звание Героя Украины за заслуги в аграрной промышленности.

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