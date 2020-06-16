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Россиян предложили лишить длинных новогодних каникул из-за коронавируса

12:27
  • вторник
  • 16 июня 2020

С такой идеей выступили в Совфеде

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни, объявленные из-за пандемии коронавируса. 
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"Сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", - цитирует Кутепова РИА Новости. Свой законопроект сенатор направил на отзыв в Минтруд. 

По подсчетам Андрея Кутепова, в этом году россияне должны были работать 247 дней, а отдыхать - 118. Однако из-за антивирусных нерабочих дней, а также дополнительных выходных по случаю Парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию число выходных дней увеличилось до 147. "Количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%", - подытожил сенатор. 

Согласно действующей редакции Трудового кодекса, в следующем году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января.

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