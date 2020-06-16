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В Германии потребовали быть пожестче с США

13:21
  • вторник
  • 16 июня 2020

Правительству пора перестать "кидать ватные шарики"

Германии следует ввести санкции против американских сенаторов, которые призывают ввести санкции против газопровода "Северный поток-2". К этому призвал глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

Он признал, что санкции в экономической политике – "плохое средство", но Европе нужно уже решить, является ли она штатом или сателлитом США. По мнению Эрнста, нападки Вашингтона на газопровод угрожают не экономике Германии, а ее суверенитету. Правительство страны должно дать жесткий ответ на санкции против "Северного потока 2".

"Правительство ФРГ должно прекратить кидать ватные шарики и начать решать проблемы, обороняться от атак на суверенитет ФРГ и Европы", - сказал Эрнст, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что большинство депутатов бундестага выступают за завершение строительства "Северного потока-2". Возражения есть только у "Зеленых", однако тех беспокоят экологические, а не политические и экономические аспекты.

В свою очередь глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс надеется, что правительство защитит европейские компании, занятые в строительстве "Северного потока-2" от новых американских санкций. Этого ждет от официального Берлина бизнес. Претензии сената США к газопроводу он назвал ошибочными.

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