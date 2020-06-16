"Я жил в самом настоящем аду": Фадеев пожаловался на неблагодарных артистов

Сейчас его жизнь кардинально изменилась

Продюсер и музыкант Максим Фадеев, который в прошлом году распустил артистов лейбла MALFA и распрощался со своими менеджерами, рассказал о переменах в жизни.

"Знаете, последние лет 5 я жил в самом настоящем аду! Еще полгода назад я думал, что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься "едой" и трамплином для своих "деток", когда к тебе только потребительское отношение", - написал Фадеев в Instagram.

По словам продюсера, музыканты перестали относиться к нему как к наставнику или другу. Они боготворили его за удачные песни, а уже через день проклинали за неудачные.

Сейчас Максим Фадеев наслаждается спокойной жизнью. Он не выслушивает нытье и претензии артистов. Он пишет музыку и ни о чем другом не думает.

Многих фанатов удивило признание Фадеева. "Мы видели другое! Ваши улыбки, красивые песни, признания важности друг для друга", - написали ему в комментариях. "Раз вы видели другое, значит я хороший актер! Ура!" - ответил продюсер.

Ранее Максим Фадеев заявил, что экс-сотрудники MALFA воровали и обманывали его. Специалисты показывали ему "красивые дипломы", за пару месяцев зарабатывали 500-600 тысяч и переходили в другую компанию. "Вот у меня таких красавцев было очень много", - сказал продюсер.

Напомним, в октябре прошлого года Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами MALFA. Он объявил о переформатировании продюсерского центра. Теперь он намерен работать с небольшим числом артистов, но предлагать рынку максимально качественный продукт.

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