Путин не планирует прямую линию с россиянами перед голосованием по Конституции

Она состоится позднее

Владимир Путин не планирует проводить аналог прямой линии с россиянами перед голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что прямое общение с гражданами пройдет в обычном формате уже после 1 июля. О сроках Песков пообещал проинформировать.

"Что касается прямой линии, то она в этом году состоится. Сроки ее проведения были сдвинуты по понятным причинам. Точное время проведения мы сообщим вам дополнительно", - сказал представитель Кремля журналистам. Его слова приводит ТАСС.

В прошлом году прямая линия с президентом прошла 20 июня. Она длилась четыре часа семь минут. За это время президент успел ответить на 70 вопросов.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.

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