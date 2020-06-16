ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле обеспокоены из-за нового кризиса на Корейском полуострове

13:24
  • вторник
  • 16 июня 2020

КНДР ранее пригрозила открыть сухопутный фронт на границе с Южной Кореей

Москва следит за ситуацией на Корейском полуострове, где ситуация на границе КНДР и Южной Кореи накалилась в начале июня после провокации со стороны противников Пхеньяна.

На границе КНДР и Южной Кореи активизировались военные
КНДР объявила о разрыве всех каналов связи с Южной Кореей

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сложившаяся  ситуация вызывает обеспокоенность в Кремле. "Мы призываем все стороны к сдержанности", - заявил Песков.

Говоря о возможных контактах на высшем уровне, он отметил, что таких планов в настоящее время нет, пишет газета "Известия".

Ранее командование армии КНДР рекомендовало открыть сухопутный фронт на границе двух Корей. Обстановка на полуострове накаляется всё больше.

Пхеньян намерен вернуть войска в демилитаризованные зоны. Речь может идти о промышленной зоне Кэсон и горном районе Кым-ган-сан. Подразделения были выведены ранее в рамках соглашения о прекращении вражды между двумя странами.

Кэсон находится всего в пятидесяти километрах от столицы Южной Кореи и считается одним из главных опорных пунктов для продвижения войск в случае старта военных действий. В Сеуле сообщили, что вместе с Вашингтоном внимательно следят за заявлениями Пхеньяна.

Отношения между КНДР и её южным соседом ухудшились в начале июня. Тогда стало известно, что некие активисты распространили в приграничных районах сотни тысяч листовок с лозунгами против северокорейского режима.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Южнокорейские солдаты
Южнокорейские солдаты
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.