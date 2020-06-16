В Кремле обеспокоены из-за нового кризиса на Корейском полуострове

КНДР ранее пригрозила открыть сухопутный фронт на границе с Южной Кореей

Москва следит за ситуацией на Корейском полуострове, где ситуация на границе КНДР и Южной Кореи накалилась в начале июня после провокации со стороны противников Пхеньяна.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность в Кремле. "Мы призываем все стороны к сдержанности", - заявил Песков.

Говоря о возможных контактах на высшем уровне, он отметил, что таких планов в настоящее время нет, пишет газета "Известия".

Ранее командование армии КНДР рекомендовало открыть сухопутный фронт на границе двух Корей. Обстановка на полуострове накаляется всё больше.

Пхеньян намерен вернуть войска в демилитаризованные зоны. Речь может идти о промышленной зоне Кэсон и горном районе Кым-ган-сан. Подразделения были выведены ранее в рамках соглашения о прекращении вражды между двумя странами.

Кэсон находится всего в пятидесяти километрах от столицы Южной Кореи и считается одним из главных опорных пунктов для продвижения войск в случае старта военных действий. В Сеуле сообщили, что вместе с Вашингтоном внимательно следят за заявлениями Пхеньяна.

Отношения между КНДР и её южным соседом ухудшились в начале июня. Тогда стало известно, что некие активисты распространили в приграничных районах сотни тысяч листовок с лозунгами против северокорейского режима.

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