Протестующим в США не понравился очередной памятник

Попытка снести монумент испанскому конкистадору закончилась перестрелкой

Беспорядками и стрельбой закончился очередной митинг против расизма и полицейского произвола в США. Один человек получил ранения. В тяжёлом состоянии он доставлен в больницу, передает "ТВ Центр".

Инцидент произошёл в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Демонстранты собрались у памятника испанскому конкистадору Хуану де Оньяте. Они требовали снести монумент. Некоторые участники были хорошо вооружены. Началась драка и стрельба. Чтобы разогнать толпу, стражи порядка применили светошумовые гранаты. К расследованию подключилось ФБР.

Волна борьбы с памятниками прокатилась по стране на фоне акций в защиту прав чернокожих. Под горячую руку протестующих попадают и монументы в честь отцов-основателей США, которых участники называют рабовладельцами.



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