ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве прошел круглый стол на тему коронавируса

14:51
  • вторник
  • 16 июня 2020

Россия прошла пик пандемии с меньшими потерями, чем большинство стран Европы, заявили эксперты

Россия прошла пик пандемии коронавируса с меньшими потерями, чем большинство стран Европы и Америки. Об этом заявили в Москве на круглом столе, который организовал Экспертный институт социальных исследований.

На мероприятии собрались врачи-эпидемиологи, представители ВОЗ, волонтёры. Участники подчеркнули, что наша страна эффективно противостояла эпидемии во многом благодаря своевременному введению ограничительных мер. Также в кратчайшие сроки удалось мобилизовать систему здравоохранения.

"В России - самая низкая летальность, то есть доля смертельных случаев людей с заболеванием COVID-19. Самые масштабные сформированы резервы системы здравоохранения, в том числе обеспеченность коечным фондом на душу населения. Самый высокий охват тестирований - здесь Россия вообще один из лидеров, по общему числу тестов", - заявила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.