В Москве прошел круглый стол на тему коронавируса

Россия прошла пик пандемии с меньшими потерями, чем большинство стран Европы, заявили эксперты

Россия прошла пик пандемии коронавируса с меньшими потерями, чем большинство стран Европы и Америки. Об этом заявили в Москве на круглом столе, который организовал Экспертный институт социальных исследований.

На мероприятии собрались врачи-эпидемиологи, представители ВОЗ, волонтёры. Участники подчеркнули, что наша страна эффективно противостояла эпидемии во многом благодаря своевременному введению ограничительных мер. Также в кратчайшие сроки удалось мобилизовать систему здравоохранения.

"В России - самая низкая летальность, то есть доля смертельных случаев людей с заболеванием COVID-19. Самые масштабные сформированы резервы системы здравоохранения, в том числе обеспеченность коечным фондом на душу населения. Самый высокий охват тестирований - здесь Россия вообще один из лидеров, по общему числу тестов", - заявила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"