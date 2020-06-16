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В Москве обсудили иностранное вмешательство в голосование по поправкам

14:50
  • вторник
  • 16 июня 2020

С этим будут бороться

Меры борьбы с иностранным вмешательством и ложной информацией при подготовке общероссийского голосования обсудили на онлайн-конференции в Москве. Об этом сообщает "ТВ Центр".

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В ней приняли участие члены Общественной палаты России, эксперты в области кибербезопасности и политологи. Только с начала этого месяца было обнаружено более 250 интернет-страниц, где содержалась заведомо ложная информация о предстоящем голосовании.

Активная компания идёт в западных соцсетях и через некоммерческие организации. В ближайшее время все собранные материалы будут переданы в комиссию Госдумы по иностранному вмешательству.

Как отмечают участники конференции, при подготовке общероссийского голосования важно обеспечить максимальную информационную открытость из официальных источников.

"Мы абсолютно открыты в плане организации общественного наблюдения, создали специальный портал, на котором можно получить информацию и узнать как стать наблюдателем. Такой подход - открытость, прозрачность всех процедур, вместе с общественным контролем со стороны независимых наблюдателей, позволит обеспечить полнейшее и тотальное соблюдение закона в ходе организации общероссийского голосования", - уверена секретарь ОП Лидия Михеева.
 

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