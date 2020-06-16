Летние веранды, библиотеки и зоопарк вновь открылись в Москве

Пока с небольшими ограничениями

В Москве с 16 июня снят ещё ряд ограничений, которые были ранее приняты из-за пандемии коронавируса. Вновь открылись библиотеки, зоопарк, некоторые музеи и агентства недвижимости. Кроме того, в городе открылись летние веранды ресторанов и кафе.

Буря эмоций и одно слово: дождались. Летний зной, уютные веранды, аромат свежесваренного кофе. И непременная улыбка в глазах. Открытие в столице трёх тысяч летних веранд для многих людей – это, в первую очередь, отличное настроение.

Разумеется, появились новые правила. Расстояние между столиками - полтора метра, уборка - каждые два часа, плюс измерение температуры. Но это жизненная необходимость. К тому же есть и просто отличные новости: оказывается, сидя дома, лучшие шеф-повара Москвы не сидели сложа руки.

"У нас было достаточно времени, чтобы какие-то новые подходы освоить, новые форматы. У поваров, у шефов ресторанов была возможность за это время покреативить, поколдовать над чем-то новым", - рассказывает руководитель ресторанного комплекса Дмитрий Моторин.

Это действительно новое меню. Постпандемическое. Для тех, кто всё это время тщетно пытался беречь свою драгоценную фигуру.

Жизнь в Москве становится всё более энергичной. Заработали стоматологические клиники и риелторские конторы, рекламные компании и спортсооружения. Да, количество посетителей должно быть не больше 10 % от общей вместимости спортсооружения, но ведь начало положено.

В Музее Москвы - особенная экскурсия. Первая посткарантинная. У экскурсовода глаза горят, даже из-под защитного экрана видно. А посетители ловят каждое слово, не веря, что позади - эпоха онлайн. Хотя виртуальные экскурсии и мастер-классы никуда не денутся. Но уже сейчас доступны несколько "живых" выставок. Да, с меньшим количеством посетителей и всеми необходимыми мерами защиты. Но каждого на входе сегодня встречает директор музея. Когда еще такое было?

Сегодня же открылись и столичные библиотеки. Пока без массовых мероприятий. И хоть сотрудники очень соскучились по посетителям, без масок и перчаток никого пускать не будут. А к традиционному вопросу "Как пройти в библиотеку?" добавился новый: "Когда?"

"Прийти в библиотеку можно по предварительному звонку, либо записаться на сайте библиотек. В библиотеку можно будет заходить по одному. Все книги, которые приносят посетители, будут содержаться на 3-5-дневном карантине", - объясняет сотрудник централизованной библиотечной системы Северо-Запада Москвы Эвелина Черемина.

Непривычно тихо после трёхмесячного карантина и в первый день работы Московского зоопарка. Никаких очередей, кассы закрыты. Поскольку билеты покупаются заранее, на сайте зоопарка. Люди соблюдают необходимое расстояние, а звери пока присматриваются к гостям в масках. Особо сентиментально настроены жираф Самсон, истосковавшийся по фотосессиям, и панды Жуи и Диндин.

— Ощущение, что животные отвыкли от людей. Тут везде утки, они всё заполонили. Все остальные животные, видя людей, конечно, в шоке, что опять на них кто-то смотрит.

Остаётся надеяться, что шок этот приятный. И он скоро пройдёт, потому что посетители стараются вести себя очень тихо и аккуратно. Обитателям "Москвариума" в этом смысле повезло. Они звуков не слышат. Зато очень хорошо видят восторженные взгляды взрослых и детей, истосковавшихся по акулам, крокодилам и скатам. Это ж не просто - плавное движение плавников. Это знак - жизнь налаживается.

Ольга Стрельцова, Мария Леванова, "ТВ Центр".

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