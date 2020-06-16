"Вел себя замкнуто": что говорят сожители обстрелявшего полицию мужчины

В ходе обыска обнаружен дневник Ратмира Галаева

В квартире Ратмира Галаева, который устроил накануне стрельбу на Ленинском проспекте, прошли обыски. Следователи изъяли личные вещи уроженца Ингушетии, передает "ТВ Центр". В частности, обнаружен дневник, который мужчина вёл в последнее время, причём записи в нём, по некоторой информации, имеют экстремистское содержание.

В понедельник Галаев обстрелял двух сотрудников Госавтоинспекции, которые остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Стражи порядка открыли ответный огонь, но, даже получив ранения, смогли злоумышленника задержать. Полицейские сейчас в больнице в тяжёлом состоянии. Сам стрелявший также госпитализирован.

"Лица, находящиеся в квартире, где были обнаружены личные вещи подозреваемого, допрошены и пояснили следствию, что ранее были знакомы с мужчиной, однако в последнее время он вел себя замкнуто. В настоящее время следователи устанавливают полную, детальную картину произошедшего, устанавливается круг общения подозреваемого. Следствие намерено проверить иных лиц на возможную причастность к приготовлению данного преступления. Расследование продолжается", - заявила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

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