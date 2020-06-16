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"Вел себя замкнуто": что говорят сожители обстрелявшего полицию мужчины

15:08
  • вторник
  • 16 июня 2020

В ходе обыска обнаружен дневник Ратмира Галаева

В квартире Ратмира Галаева, который устроил накануне стрельбу на Ленинском проспекте, прошли обыски. Следователи изъяли личные вещи уроженца Ингушетии, передает "ТВ Центр". В частности, обнаружен дневник, который мужчина вёл в последнее время, причём записи в нём, по некоторой информации, имеют экстремистское содержание.

В понедельник Галаев обстрелял двух сотрудников Госавтоинспекции, которые остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Стражи порядка открыли ответный огонь, но, даже получив ранения, смогли злоумышленника задержать. Полицейские сейчас в больнице в тяжёлом состоянии. Сам стрелявший также госпитализирован.

"Лица, находящиеся в квартире, где были обнаружены личные вещи подозреваемого, допрошены и пояснили следствию, что ранее были знакомы с мужчиной, однако в последнее время он вел себя замкнуто. В настоящее время следователи устанавливают полную, детальную картину произошедшего, устанавливается круг общения подозреваемого. Следствие намерено проверить иных лиц на возможную причастность к приготовлению данного преступления. Расследование продолжается", - заявила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

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На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
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