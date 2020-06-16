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В подмосковном лесу нашли тайник с 1,5 кг наркотиков

15:24
  • вторник
  • 16 июня 2020

Владельца тайника тоже нашли

В Павловском Посаде в лесу обнаружен тайник с наркотиками. В хранении и распространении вещества подозревается житель Подмосковья.

42-летнего мужчину задержали в районе деревни Евсеево, хотя сам он проживает в Ликино-Дулёво, а это расстояние почти в 30 километров, отмечает "ТВ Центр".

При досмотре полицейские обнаружили в телефоне мужчины фотографии тайника-закладки в лесу, в котором оказалось почти 300 свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это более полутора килограммов синтетических наркотиков. Возбуждено уголовно дело.

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