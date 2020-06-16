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Московские врачи провели сложнейшую операцию в 3D

15:41
  • вторник
  • 16 июня 2020

Медики спасли жизнь семилетнего ребенка

Врачи Морозовской больницы провели сложнейшую операцию и буквально спасли семилетнего ребёнка. В клинике работают высокопрофессиональные врачи, а теперь здесь появилось ещё и новейшее 3D оборудование, которое позволяет хирургам детально рассмотреть больной участок и действовать максимально точно и быстро.

Для этой операции не нужен яркий свет - все происходит на экране. Операционная похожа на кинотеатр: хирурги в 3Д очках. Только они здесь не зрители, а создатели трехмерной ленты, от которой зависит жизнь ребенка.

В Морозовской больнице появилась новая медицинская 3D-видеосистема для лапароскопии, которая позволяет проводить сложные операции малотравматичным способом и с визуальным контролем. Через три прокола хирурги получают объемное качественное изображение, недостижимое при обычном разрезе. С дополнительным освещением, увеличением и возможностью взглянуть на проблемный участок с разных углов.

"Я вижу все как по-настоящему, не как в телевизоре, не как в кино, как в 3Д-кино, только еще лучше", - заявил завотделением детской урологии-андрологии детской Морозовской больницы Олег Шмыров.

Хирурги действуют при помощи манипуляторов с микроинструментами, подсветкой и крошечными камерами. Работа предстоит ювелирная: у семилетнего мальчика рецидивирующий гидронефроз, то есть порок почки. Диаметр мочеточника, на котором пройдет операция - всего несколько миллиметров.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.

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