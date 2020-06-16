Любовная лодка разбилась o COVID: почему расходились пары на карантине

Но есть и те, кто отношения только укрепил

В Москве за время самоизоляции кто-то успел создать семью, а кто-то, наоборот, понял что одному быть гораздо лучше. Словом, всё время оставаться в замкнутом пространстве по силам далеко не каждому, и дело здесь вовсе не в коронавирусе.

Свадебный танец они репетировали не зря, правда, не ожидали, что танцполом станет кухня, а зрители окажутся по ту сторону экрана. Виктория и Андрей поженились в самый разгар пандемии. Оказалось, что даже самоизоляция полна романтики: отыскивая в парке безлюдные уголки, можно сбросить маски и вновь повторять головокружительные па. Ведь полноценное торжество еще впереди.

Дмитрий и Анна планировали выездную церемонию и свадебное путешествие на море. Вместо этого расписались в ЗАГСе, купили кофе на вынос и прогулялись по безлюдной Москве. На память – электронные пропуска, где в графе "цель" указано "свадьба".

"Это совершенно не является препятствием никаким, мы должны относиться к этому справедливо и с долей уважения к людям, которые действительно испытывают трудности", - говорит Анна Космина.

Марш Мендельсона на телефоне, селфи — вместо фотосессии. Регистрация только вдвоем, в неторжественной обстановке. Многие московские пары не перенесли регистрацию брака, несмотря на все ограничения.

"В апреле в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания Москвы поженилось около 4 тысяч пар. Более 30 процентов ранее запланированных браков были перенесены на более поздний срок. Но приятно отметить, что за этот период, по сравнению с прошлым годом, существенно сократилось количество расторжений браков", - говорит руководитель Шипиловского отдела ЗАГС Москвы Светлана Жарова.

Однако для кого-то это время всё же стало настоящим испытанием. Квартира Дмитрия опустела – он убирает подальше фотографии с бывшей невестой. Предложение успел сделать еще до пандемии. Но отношения проверку самоизоляцией не прошли.

"Какие-то начинаются маленькие придирки друг к другу: ты сделай потише, я хочу поспать, тем более, я занимаюсь музыкой, она хочет поработать удаленно. То есть очень много каких-то таких зацепок, которые влияют, конечно, на отношения", - сетует Дмитрий.

Психологи объясняют: постоянно находясь в замкнутом пространстве с супругом или родственниками, можно утратить личные границы. Вызванное этим напряжение и провоцирует конфликты.

"Это могут быть мелочи. Кто-то может шумно печатать на клавиатуре, часто выходит на балкон или пить кофе не с тем ароматом, а может быть что-то более серьезное: непонятно, кто присматривает за ребенком, есть взаимные претензии и обиды", - говорит психолог Ксения Несютина.

Специалисты советуют не копить обиды и стараться создать в доме личное пространство для каждого. А главное – уметь договариваться. Ведь пандемия изменила жизнь только на время, а любовь, хочется верить, что навсегда.

Полина Кастрицкая, Мария Леванова, Наталья Епифанова, Владислав Карташов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"