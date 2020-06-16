Минобороны: Парады Победы пройдут в 28 российских городах

Подготовка к торжествам в Москве ведется в плановом порядке

Торжественные парады в честь 75-летия Великой Победы пройдут в 28 городах России 24 июня. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Подготовка главного парада в Москве ведётся в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Парады по сложившейся традиции пройдут и в других регионах Российской Федерации. Это знак особого уважения прежде всего к ветеранам, к гражданам, проживающим в разных областях нашей большой страны. Военные Парады и артиллерийские салюты пройдут в городах-героях, а также в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов. Всего - в 28 городах России", - рассказал Конашенков.

В других городах и населенных пунктах Российской Федерации 24 июня будут проведены праздничные мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих, передает "ТВ Центр".

"При этом мероприятия будут организовываться и проводиться в строгом соответствии с решениями и рекомендациями санитарных врачей регионов, сообразно обстановке, где-то в полном объеме, где-то менее масштабно. Нет и не может быть цели провести в каждом регионе полномасштабные Парады любой ценой, в некоторых из них пройдут скорее символические мероприятия. Повторюсь - согласно указанию Верховного Главнокомандующего - требование безопасности, сохранение здоровья военнослужащих и граждан страны при проведении воинских торжественных мероприятий 24 июня, в годовщину парада 1945 года, будет выполнено в полной мере", - сообщил представитель Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"