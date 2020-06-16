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"Алкоголики и нищеброды": Боня обругала живущих на МРОТ россиян

13:52
  • вторник
  • 16 июня 2020

В Сети поднялось возмущение

Телеведущая, экс-участница шоу "Дом-2" Виктория Боня возмутилась, что незащищенные слои населения получают государственную поддержку во время пандемии коронавируса. 
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Виктория Боня опубликовала в Instagram видео, в котором призвала материально поддерживать бизнесменов, а не граждан, которые получают минимальный размер оплаты труда.

"Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся <…> Лучше бы бизнесменам помогли, которые работают. У людей бизнес встал на два месяца. Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков <…> Деньги раздают просто всяким бездельникам, алкашам, наркоманам, которых плодится все больше и больше, только потому что они живут в России", - заявила 40-летняя Боня, которая недавно переехала из Лондона в Монако.

Многих интернет-пользователей возмутило заявление телеведущей. 

- Что это такое Боня? - пишут в комментариях самые сдержанные из юзеров. 

- А что, ее мнение кто-то серьезно воспринимает?

- По тонкому люду она ходит. 

- Она думает только о своем кармане.

- Кроме как хайп ловить она что-то умеет?

Отметим, что Виктория Боня жила в гражданском браке с Алексом Смерфитом - сыном миллионера Майкла Смерфита. В 2012 году она родила от него дочь. В 2017 году пара распалась. После этого Боня закрутила роман с миллиардером Пьером Андюраном. Имя своего нынешнего возлюбленного она не раскрывает.

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